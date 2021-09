Liga : réduit à 10, Séville s'impose face à l'Espanyol

Suite de la septième journée de Liga ce samedi. Le Séville FC recevait l’Espanyol. Des Sévillans quatrièmes au classement et toujours invaincus cette saison, qui restaient sur une victoire 3-1 mercredi face à Valence. Ce même jour, les Barcelonais avaient décroché leur première victoire de la saison contre Alavés (1-0) et pointaient à la treizième place du championnat avant le début de la rencontre. Julen Lopetegui alignait son équipe en 4-3-3, avec Koundé titulaire en défense centrale, tout comme Rakitic au milieu de terrain et Ocampos sur le côté gauche de l’attaque. Même système du côté de l’Espanyol, Diego Lopez débutait dans les cages, Darder était également dans le onze de départ.

Séville prenait les commandes de la rencontre dès les premières minutes. Navas servait En-Nesyri dans la surface, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 13e). Les Sévillans étaient réduits à 10 après l’expulsion de Delaney (65e), mais parvenaient tout de même à conserver ce score. Ils prenaient même deux buts d’avance après la réalisation de Mir en fin de match (2-0, 87e). Lors de la prochaine journée, Séville recevra Grenade, alors que l’Espanyol accueillera le Real Madrid

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Séville

Le XI de l'Espanyol