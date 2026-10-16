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Barça : un joueur veut partir cet hiver

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Le FC Barcelone réalise un début de saison parfait. 10 victoires en autant de rencontres, et une moyenne de buts supérieure aux 4 réalisations par match. En attendant de voir si les troupes d’Hansi Flick pourront enfin aller au bout en Ligue des Champions, il devrait y avoir un peu de mouvement lors du mercato hivernal.

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Dans le sens des départs notamment. Comme l’indique le journal Sport, Alejandro Baldé songe désormais sérieusement à quitter le club, et il l’aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes. Après un été agité, où il avait finalement fait le choix de rester, le latéral gauche espagnol ouvre la porte à un départ, lui qui n’a joué que 12 minutes cette saison, barré par Cancelo et Espart.

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