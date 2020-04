OL : Jean-Michel Aulas dément les insultes avec Jacques-Henri Eyraud

Affaire Aulas-Eyraud, ça continue ! Alors que la LFP doit entériner cet après-midi la fin de la saison pour les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, les deux présidents de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, continuent de nous donner un triste spectacle. Ce matin, on apprenait dans le journal L'Équipe que lors d'un conseil d'administration de la LFP mardi, les deux hommes s'étaient écharpés suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe de ne pas pouvoir poursuivre la saison de football. Allant même jusqu'à s'insulter. Mais le président lyonnais a tenu à réagir à cette information via son compte Twitter.

Et Aulas a carrément démenti les insultes entre les deux hommes. «Non à ce que vous dites : il n’y a pas eu d’insultes», a écrit JMA. Tout en expliquant par la suite pourquoi la discussion avait été houleuse avec son homologue marseillais : «le ton est monté, car Jacques-Henri Eyraud prétendait que je monopolisais la parole dans un conseil où j’étais invité !» Un nouveau petit tacle glissé à l'encontre de son meilleur ennemi. Et au vu de la situation qui devrait déboucher de la réunion de la LFP plus tard dans la journée (l'OM en Ligue des champions et l'OL privé de Coupe d'Europe la saison prochaine), ce ne sera sans doute pas le dernier pic que les deux hommes vont s'envoyer dans les prochaines semaines. On attend la suite.