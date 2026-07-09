Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Mohamed Baradji paraphe son premier contrat professionnel à l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Un match de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'OM @Maxppp

Après l’annonce ce matin concernant Kelyann Bezahaf, l’OM officialise cette fois le premier contrat professionnel de Mohamed Baradji. Après avoir rejoint le club l’an passé, le défenseur central de 18 ans signe jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité

L’OM souhaite mettre en avant son centre de formation et ces deux contrats professionnels entrent dans cette politique. Comme pour Bezahaf, Baradji n’est encore jamais apparu avec l’équipe première mais il est un pilier de la réserve et des U19.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Mohamed Lamine Baradji

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Mohamed Lamine Baradji Mohamed Lamine Baradji
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier