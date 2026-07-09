Mohamed Baradji paraphe son premier contrat professionnel à l’OM

Après l’annonce ce matin concernant Kelyann Bezahaf, l’OM officialise cette fois le premier contrat professionnel de Mohamed Baradji. Après avoir rejoint le club l’an passé, le défenseur central de 18 ans signe jusqu’en 2029.

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𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗱𝗷𝗶 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



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L’OM souhaite mettre en avant son centre de formation et ces deux contrats professionnels entrent dans cette politique. Comme pour Bezahaf, Baradji n’est encore jamais apparu avec l’équipe première mais il est un pilier de la réserve et des U19.