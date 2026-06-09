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Maroc : la durée d’indisponibilité d’Abde Ezzalzouli est connue

Par Santi Aouna - Kevin Massampu - Hanif Ben Berkane
1 min.
Ez Abde @Maxppp

Le diagnostic est tombé pour Abde Ezzalzouli. Sorti sur blessure face à la Norvège lors du dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026 des Lions de l’Atlas (1-1), le joueur du Betis Séville souffre finalement d’une entorse modérée du ligament du genou. Selon nos informations, les nouveaux examens médicaux ont confirmé une indisponibilité estimée entre deux et quatre semaines.

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Abde Ezzalzouli devrait ainsi manquer à minima la phase de groupes du Mondial. Malgré ce diagnostic, le staff médical marocain a informé le Real Betis qu’il souhaitait conserver le joueur de 24 ans au sein du groupe avec l’espoir de le récupérer pour les 16es de finale en cas de qualification. Un dossier qui sera suivi de près par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, alors que le Maroc s’apprête à défier le Brésil pour son entrée en lice dans ce 23e Mondial.

Pub. le - MAJ le
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