Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin

« Monsieur Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans. » Cette phrase de Gérald Darmanin en octobre dernier a déclenché une véritable bataille médiatique entre les deux hommes. «Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre», rétorquait dans la foulée Me Hugues Vigier, l’avocat du joueur. C’est maintenant chose faîtes car en croire RTL, une plainte pour diffamation à l’encontre du ministre de l’Intérieur a été déposée ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Me Vigier lui même a confirmé l’information auprès de la radio. «On jette comme ça en pâture, à l’opprobre général, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu’on dit de lui. C’est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique», dénonce-t-il sur les ondes.