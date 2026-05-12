Espagne : bonne nouvelle pour Lamine Yamal

Lamine Yamal n’a pas joué le Clasico dimanche soir face au Real Madrid. Mais l’Espagnol n’a pas manqué de célébrer la victoire et le titre, tout en taclant le Real Madrid. Le joueur de 18 ans continue de travailler pour se remettre de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Ce mardi, Luis de la Fuente, son sélectionneur, a donné de ses nouvelles à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026.

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« Nous aurons Lamine, Nico (Williams) et Mikel (Merino) pour le premier match de la Coupe du monde je pense. Sinon, pour le deuxième ou le troisième match. Cela ne génère pas de contretemps majeur.», a avoué l’homme fort de la Roja. La blessure de Lamine Yamal semble bien évoluer.