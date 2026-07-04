Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
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Il y a eu du mouvement au classement des meilleurs buteurs après les deux derniers 16es de finale de cette Coupe du Monde disputés cette nuit. Co-leader avec Kylian Mbappé, Leo Messi, et il fallait s’y attendre, a profité de ce match contre le Cap-Vert pour prendre de l’avance sur le Français.
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Auteur du premier but d’un match fou contre le Cap-Vert (3-2 après prolongations), il compte désormais 7 réalisations contre 6 buts pour Kylian Mbappé. En troisième position, Erling Haaland et Harry Kane suivent avec 5 buts. Derrière, quatre joueurs comptent quatre réalisations, il s’agit d’Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior et Ismaïla Sarr.
Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
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Coupe du Monde 2026 : l’Argentine passe proche de la catastrophe contre le Cap-Vert dans un match fou mais rejoint les 1/8es de finale
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