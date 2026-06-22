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Coupe du Monde

CdM 2026, Argentine : le triste record de Lionel Messi sur penalty

Par Allan Brevi
1 min.
Argentine 2-0 Autriche
winamax
1 1.44 N 4.50 2 7.00 bonus 100€

Malgré une nouvelle démonstration offensive face à l’Autriche, conclue par un doublé et une qualification de l’Argentine pour les 16es de finale, Lionel Messi a vécu un moment beaucoup moins glorieux en début de rencontre. Dès les premières minutes, le capitaine de l’Albiceleste a expédié un penalty hors du cadre, manquant ainsi l’occasion d’ouvrir rapidement le score pour les siens. Un échec qui n’aura finalement eu aucune conséquence sur l’issue du match, mais qui entre tout de même dans l’histoire de la Coupe du Monde.

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Selon les statistiques d’Opta, Messi est désormais le joueur ayant raté le plus de penalties dans l’histoire du Mondial, avec 3 tentatives manquées après ses échecs contre l’Islande en 2018 et la Pologne en 2022. Une statistique étonnante pour celui qui continue pourtant d’empiler les records : devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition ce lundi. Car quelques minutes plus tard, la légende argentine a remis les pendules à l’heure en inscrivant deux nouveaux buts. Avec déjà 5 réalisations en seulement 2 rencontres dans cette Coupe du Monde 2026, le génie de Rosario confirme qu’il reste l’homme fort de l’Argentine malgré cette rare ombre au tableau.

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