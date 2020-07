Le Real Madrid veut se débarrasser de Jesus Vallejo

Recruté par le Real Madrid en 2015 pour 5 M€, le défenseur Jesus Vallejo (23 ans) ne s’est toujours pas imposé chez les Merengues. Prêté à l’Eintracht Francfort durant la saison 2016/2017, l’ancien pensionnaire de Saragosse avait disputé les exercices 2017/2018 et 2018/2019 au sein de la Casa Banca (12 apparitions en Liga en 2 ans, 1 but) avant de filer en prêt cette année à Wolverhampton et à Grenade. Sous contrat jusqu’en 2021, Vallejo ne sera pas conservé par Madrid, affirme Marca.

La direction du Real souhaite en effet s’en séparer cet été, mais pas n’importe comment. Si un transfert est l’option privilégiée, la Casa Blanca souhaite toujours avoir la mainmise sur le joueur. Ainsi, l’actuel leader du classement de Liga ne voudrait vendre que la moitié des droits du joueur et espère ainsi récupérer entre 7 M€ et 8 M€. Grenade serait intéressé ainsi que des clubs en Allemagne.