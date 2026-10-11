Manchester City : le but exceptionnel de Rayan Cherki contre Liverpool

Ce dimanche, Manchester City, qui compile cinq victoires en autant de rencontres en Premier League depuis le début de saison, se déplaçait sur la pelouse de Liverpool (17h30). Une rencontre importante pour les deux équipes, mais d’autant plus pour les Skyblues qui ont été rendus coupables de 115 infractions au fair-play financier ces dernières semaines.

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A Anfield, tout s’est déroulé en seconde période pour les Cityzens. Après l’expulsion de Ryan Gravenberch, City a déroulé sous l’impulsion de l’entrée déterminante de Jérémy Doku, impliqué sur les deux premiers buts mancuniens. C’est l’inévitable Rayan Cherki qui a parachevé le festival de l’après-midi de City sur les bords de la Mersey. Laissant passer le ballon entre ses jambes, le natif de Lyon a profité de la talonnade de Josko Gvardiol pour éliminer Frimpong avant de crucifier Alisson. Un bijou.