La FIFA et l’UEFA face à un sacré casse-tête après la demande de report de l’Ukraine

L’UEFA et la FIFA se retrouvent face à une situation très compliquée alors que l’Ukraine a demandé le report de son barrage pour la Coupe du Monde, initialement prévu à la fin du mois de mars. Au regard de l’actuelle guerre en Ukraine avec la Russie, les deux instances vont avoir du mal à refuser la demande de la fédération ukrainienne. L’Ukraine devait affronter l’Écosse le 24 mars en demi-finale des barrages à Glasgow alors que le Pays de Galles et l’Autriche doivent s’affronter dans le même temps. La finale des barrages est elle prévue le 29 mars alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde doit avoir lieu le 1er avril.

Mais la solution n’est pas simple car le calendrier est très chargé et qu'il va donc être difficile de trouver un créneau pour disputer les deux matches, la demi-finale et la finale des barrages, dans les meilleures conditions. D’autant que pour l’heure rien ne présage à une amélioration de la situation en Ukraine. La sélection ukrainienne pourrait alors jouer sa place au Qatar lors de la fenêtre internationale suivante en juin mais toujours sans certitude car les Ukrainiens devaient encore affronter l’Ecosse, mais cette fois pour le compte de la Ligue des Nations, le 7 juin. C’est un vrai casse-tête pour la FIFA et l’UEFA. La fédération internationale dit chercher à « trouver une solution appropriée » et explique « qu’une mise à jour sera fournie en temps voulu » selon des propos rapportés par le journal L’Équipe.