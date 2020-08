Amicaux : Angers s'offre Saint-Etienne, Metz surprend Strasbourg

Deux matches amicaux concernant quatre équipes de Ligue 1 se tenaient cet après-midi. Il y avait d'abord Angers qui recevait Saint-Etienne. À une semaine de la reprise du championnat, le SCO l'a emporté 1-0 grâce à un but de Baptiste Santamaria. Les Verts iront à Marseille pour la 1ère journée de Ligue 1, quand les Angevins se rendront à Dijon.

Dans le même temps, Strasbourg et Metz s'offraient un derby. Grâce à une première période très bien maîtrisée, les Grenats ont battu le Racing 3-2. Ils ont même pris trois buts d'avance par un doublé de Niane (31e, 35e) et un but de Boulaya (40e). Réduits à dix après l'expulsion de Pajot à la 45e, les Messins ont souffert en deuxième mi-temps, finissants par encaisser Saadi (58e) et Besic (87e). Strasbourg jouera à Lorient en ouverture de Ligue 1, et Metz défiera le PSG.