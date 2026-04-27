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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique reste évasif sur ses milieux

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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Le point médical publié par le Paris Saint-Germain a confirmé que Vitinha et Fabian Ruiz avaient quitté l’infirmerie. Néanmoins, une incertitude demeure toujours sur la capacité de ces deux joueurs à démarrer la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Interrogé sur cette incertitude au milieu, Luis Enrique nous a encore concocté une réponse comme il sait le faire.

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« Demain, ce sera la loterie ! Tout le monde est prêt, je suis très content. Demain, je ferai comme d’habitude, je prendrai les meilleurs pour commencer, mais attention, pour gagner cette demi-finale, on aura besoin de tous les joueurs qui peuvent jouer, on est plus que prêt », a-t-il confié en conférence de presse.

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