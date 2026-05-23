Real Madrid : Florentino Pérez en passe d’être réélu président

L’ère Florentino Pérez au Real Madrid devrait, sauf énorme retournement de situation, se poursuivre. En effet, la candidature du dirigeant merengue à une nouvelle présidence vient d’être approuvée à l’unanimité par la commission électorale.

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De ce fait, si personne ne se présente comme candidat pour présider la Maison Blanche - ce qui est toujours le cas à l’heure où nous écrivons ces lignes - Florentino Pérez sera élu président du Real dès ce samedi soir.