Lille s’inquiète pour l’avenir de Jonathan David

L’avenir de Jonathan David semble s’éloigner du LOSC. Alors qu’il avait déjà tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens la saison dernière, le Canadien s’est un peu plus révélé mondialement au Qatar, avec sa sélection. Lié jusqu’en juin 2025 avec Lille, son statut de quatrième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (9 buts en 15 matches) lui donne une certaine crédibilité.

Pour Paulo Fonseca, le manager de Lille, l’attaquant des Dogues ne devrait pas rester au club la saison prochaine, et en cas de belle offre, le LOSC ne devrait pas le retenir. « Ça va être compliqué de garder Jonathan David la saison prochaine, car il n’y a pas beaucoup de buteur comme Jonathan en Europe et il n’a que 22 ans. Je crois que les plus gros clubs vont tenter de l’acheter », a-t-il assuré à la Voix Du Nord. De son côté, Jonathan David n’a jamais caché son souhait de découvrir un jour la Premier League.

