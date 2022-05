Hatem Ben Arfa est porté disparu

La suite après cette publicité

Une fausse bonne idée. Cet hiver, le LOSC a décidé de relancer Hatem Ben Arfa, sans club depuis la fin de son aventure mouvementée à Bordeaux la saison dernière. Après six mois à patienter, le Français a foncé dans le Nord le 19 janvier dernier, lui qui ambitionnait de retrouver du temps de jeu et du rythme tout en aidant les Dogues à bien figurer au classement. Pour cette nouvelle collaboration avec Olivier Létang, président lillois qu'il avait croisé au Paris Saint-Germain ainsi qu'au Stade Rennais, HBA rêvait donc de retrouver la lumière.

Bordeaux, le tournant de son aventure lilloise

«Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. Je sais que beaucoup de grands joueurs sont passés par ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition», avait-il avoué lors de sa première interview donnée au site officiel du club.

Dès le 22 janvier, celui qui avait signé pour six mois faisait ses débuts sous le maillot lillois. Il était entré 15 minutes face à Brest. Puis, le 6 février, il avait enchaîné avec sa première titularisation lors de la lourde défaite 5 à 1 au stade Pierre-Mauroy face au PSG. Malgré tout, il s'était distingué avec une passe décisive. Ensuite, le Français a alterné entre titularisations (contre OL, Clermont et ASSE) et entrées en jeu (face à Metz et Chelsea aller-retour). C'est également sur le banc qu'il avait démarré la rencontre face à Bordeaux le 2 avril dernier. Un match qui a été le tournant de son aventure dans le Nord.

Gourvennec, une nouvelle tête à son tableau de "clash"

Lancé à la 78ème minute par Jocelyn Gourvennec, l'international tricolore (15 sélections, 2 buts) n'avait pas pu aider les siens à l'emporter (0-0). Il avait surtout joué contre son club en coulisses. Outre une prise de bec avec Tiago Djalo, il a eu un sérieux accrochage avec son entraîneur, venu pourtant calmer tout le monde. Visiblement remonté, HBA lui a lâché : «on joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !» Des mots qui ont choqué Gourvennec et une bonne partie du vestiaire lillois, notamment les cadres, qui ne voulait plus de Ben Arfa dans l'équipe.

Ecarté et absent lors des entraînements les jours suivants, il attendait que son sort soit réglé par la direction, qui n'a pas du tout apprécié son attitude et qui comprenait très bien qu'il serait impossible pour Gourvennec de diriger à nouveau le joueur de 35 ans. Le technicien français l'avait d'ailleurs bien fait comprendre lors de sa conférence de presse donnée le 8 avril, avant le match face à Angers. «On a eu un incident après Bordeaux, un joueur a eu un comportement inapproprié juste après le match. C’était difficilement compréhensible et, pour moi, peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur»

HBA a dégoupillé sur les réseaux sociaux

Il avait ajouté : «le président a une règle, on ne touche pas au club, à l’équipe ou l’entraîneur. De ma position de coach, il est évident et impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l’unité de l’équipe, du groupe, du vestiaire. Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça. Je n’ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j’avance comme ça. Le club a engagé une procédure en cours. Le président et les dirigeants sont intervenus, le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine et le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. C’est le service juridique qui gérera ça. Personne, ni rien, n’est au-dessus du LOSC, mais au regard de la procédure en cours, je ne peux pas m’exprimer davantage ni répondre aux questions».

Peu après, RMC Sport annonçait la mise à pied du joueur né en 87, auteur donc de seulement neuf matches et 337 minutes avec les Dogues (1 assist, 0 but). Dans la foulée, le natif de Clamart était sorti du silence et de ses gonds sur ses réseaux sociaux. Il n'avait pas du tout aimé les propos de Gourvennec à son sujet. Le coach avait déclaré : «quand on est dans un corps de métier où il peut y avoir des coups tordus, des choses peu appréciables ou peu admissibles... Ce n'est pas parce qu'il y a des gens tordus qu'il faut être un tordu ! Tout simplement. Après chacun fait comme il veut, chacun met l'éthique qu'il veut».

Un joueur qui a disparu des radars

Ce qui a fait dégoupiller HBA qui a répondu : « tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. On ne joue pas la relégation.» Depuis ce tacle à la gorge, plus rien. Le joueur, qui est en procédure avec son club et qui a eu un entretien en avril (20 ou 21), est discret. Son entourage, en particulier son représentant Michel Ouazine, ne veut pas s'exprimer. Contactés par nos soins, certains de ses proches ont, eux, avoué ne pas avoir de nouvelles de HBA. Terré dans le silence en attendant que son cas soit réglé, Ben Arfa, qui n'en est pas à son premier clash, est toujours officiellement sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin.

Ce, jusqu'à ce son sort soit scellé. Mais ce n'est pas encore officiellement le cas alors qu'il reste deux journées de championnat (Nice et Rennes). Ce qui est certain, c'est que les affaires des Dogues ne se sont pas améliorées après son départ. Depuis le match face à Bordeaux, Lille (10e) a enchaîné un nul (Angers) puis 4 défaites (Reims, Lens, Troyes et Monaco) avec entre temps un succès (Strasbourg). Pas de quoi consoler un Hatem Ben Arfa qui, à nouveau, n'en a fait qu'à sa tête. Passé par Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City, Nice, Paris, Rennes, Valladolid, Bordeaux et donc Lille, le footballeur a un parcours honorable sur le papier. Mais il demeure un talent gâché, lui qui va donc être à nouveau sur le marché cet été. Une habitude pour l'ancien Lyonnais...