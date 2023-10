PSG : Lucas Hernandez est prêt à se sacrifier

La suite après cette publicité

C’est le grand retour de la Ligue des Champions pour le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Et pour cette deuxième journée de C1, les deux clubs français auront fort à faire face à deux formations anglaises. Si les Lensois défieront Arsenal à domicile ce mardi soir, les Parisiens eux se déplaceront sur la pelouse de Newcastle. Avant d’affronter les Magpies, Lucas Hernandez était d’ailleurs présent pour répondre aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Et le défenseur français est prêt à joueur à différents postes pour le bien commun comme il l’a rappelé lors de ce point presse. «Je suis arrivé comme central ou arrière gauche. J’ai cette polyvalence. Le coach peut me faire confiance. Je suis au service de l’équipe. Pour mieux il n’y aucune différence à jouer à gauche ou dans l’axe. En club ou en sélection, j’ai toujours montré cette polyvalence. Je serai toujours là et toujours présent», a notamment déclaré Lucas Hernandez. De bon augure pour le PSG !

