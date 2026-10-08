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Ligue 1

OM : Egan-Riley incertain avant d’affronter Troyes

Par Aurélien Macedo
1 min.
CJ Egan-Riley sous les couleurs de l'OM. @Maxppp
Troyes Marseille

Décidément, la période de trêve internationale ressemble à un cauchemar pour l’Olympique de Marseille. En difficulté avec une 17e place en Ligue 1, le club phocéen est miné par de nombreuses blessures contractées sur les dernières semaines. Affrontant Troyes ce dimanche à 20h45, en clôture de la 6e journée de championnat, l’équipe de Bruno Génésio s’annonce déjà expérimentale.

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Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli se sont tous blessés avec leurs sélections respectives. Si Igor Paixão sorti blessé avant la trêve internationale contre le Paris Saint-Germain (défaite 2-1) est de retour, un autre joueur pourrait être forfait. Selon La Provence, l’inquiétude subsiste autour de CJ Egan-Riley. Le défenseur central est victime d’une gêne à la cheville depuis quelques jours et ne sera pas totalement rétabli pour affronter Troyes.

Pub. le - MAJ le
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