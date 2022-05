Premier League : Manchester City corrige Newcastle et s'envole en tête du classement

Après sa terrible élimination en demi-finales de Ligue des champions face au Real Madrid ce mercredi, Manchester City devait déjà se remobiliser pour ne pas perdre le dernier enjeu de cette fin de saison : le titre en Premier League. Après le faux-pas de Liverpool un peu plus tôt dans la semaine, les hommes de Pep Guardiola pouvait reprendre trois points d'avance en cas de victoire face à Newcastle lors de la 36eme journée de Championnat. Pour cette rencontre, le technicien espagnol faisait confiance à Gabriel Jesus, Grealish, Sterling et Kevin De Bruyne pour ramener une victoire. De son côté, Newcastle se présentait avec Bruno Guimaraes et Allan Saint-Maximin dans le onze.

Dominateur en début de rencontre, Manchester City ne tardait pas à rapidement ouvrir le score et ainsi dissiper les doutes après la défaite face au Real Madrid. Sur une merveille d'action collective, Joao Cancelo remisait de la tête sur Sterling qui ouvrait donc le score dans cette rencontre (19e). Les coéquipiers d'Aymeric Laporte faisait vite le break peu avant la pause. Sur une belle combinaison sur corner, le défenseur international espagnol reprenait en deux temps un ballon repoussé par le portier Dubravka (2-0, 39e) et mettait à l'abri son équipe dans ce match important dans la course au titre.

Trois points d'avance sur Liverpool

Au retour des vestiaires, les Citizens continuaient sur cette lancée et souhaitaient surtout enfoncer le clou pour soigner leur différence de buts qui pourrait bien compter en fin de saison pour le titre. Dominateurs, ils étaient récompensés d'un troisième but signé Rodri. Le milieu espagnol catapultait un corner bien frappé par l'inévitable Kevin De Bruyne (3-0, 61e). De quoi distancer aussi de +4 buts Liverpool, dauphin de City au classement.

En fin de rencontre, après quelques tentatives de Foden ou encore Grealish, Manchester City parvenait à marquer de nouveau. Phil Foden, remplaçant au coup d'envoi, enfonçait le clou en toute fin de rencontre après un gros travail de Grealish (4-0, 90e) avant que Sterling n'y aille de son doublé dans les derniers instants (5-0, 90e+4). Il fallait un très bon Ederson pour éviter que Newcastle ne réduise l'écart (82e) également. Avec cette victoire, Manchester City prend 3 points d'avance sur Liverpool et rebondit bien après sa désillusion face au Real ce mercredi. À trois journées de la fin, la troupe de Pep Guardiola a son destin en main.