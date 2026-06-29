Coupe du Monde 2026 : la phrase choc d’un joueur japonais sème le chaos au Brésil

La petite phrase de Kento Shiogai n’est pas passée inaperçue au Brésil. Avant le seizième de finale de Coupe du monde entre la Seleção et le Japon, ce lundi soir (19 heures), l’attaquant japonais a lancé que « le Brésil n’est plus ce qu’il était. Avant, le Brésil était fort. Mais aujourd’hui ? Je n’en entends pas beaucoup parler ces derniers temps. J’ai l’image que la France est forte, l’Argentine aussi. Ils n’ont plus le Neymar d’avant. Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une bonne position ». Une sortie qui a rapidement fait réagir dans les médias brésiliens, mais surtout dans le camp de l’effectif auriverde, avec notamment Marquinhos, visiblement agacé par cette déclaration.

La suite après cette publicité

Le capitaine brésilien a répondu avec fermeté en conférence de presse : «ça suffit ! C’est bien qu’ils continuent à parler pour motiver notre équipe. C’était peut-être un peu d’arrogance de leur part. Le Brésil reste une grande équipe. Il nous suffit de montrer notre force et notre qualité demain», a ajouté le défenseur central parisien, qui estiment que ces propos doivent surtout servir de carburant à la Seleção : «nous laissons ce genre de discours à nos adversaires, qu’ils parlent beaucoup pour nous motiver. Avec beaucoup d’humilité, nous continuons à travailler dur pour atteindre notre objectif».

La suite après cette publicité

Le Japon n’a pas peur des stars brésiliennes

Carlo Ancelotti, lui, a préféré calmer le jeu en conférence de presse. Interrogé sur la sortie de Shiogai, le sélectionneur brésilien a refusé d’alimenter la polémique : «nous n’allons pas parler de ça, nous allons nous concentrer sur le match, sur les qualités de notre adversaire. Nous allons bien nous préparer pour créer des problèmes au Japon et pour les éviter. Nous n’allons pas nous attarder sur le mental ». Une manière de rappeler que le Brésil veut répondre sur le terrain face à des Samuraï Blue qui ont déjà fait tomber la Seleção l’année dernière, en amical.

Un match dont le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, se souvient bien : «l’année dernière, nous avons disputé un match amical contre le Brésil et nous l’avons emporté. C’est quelque chose que nous n’avions jamais réussi auparavant, une victoire contre le Brésil, et cela a été un événement historique. Cette victoire de l’année dernière a renversé la tendance. Nous nous rendons compte maintenant que nous avons bel et bien des chances, c’est ce que nous avons retenu de ce match amical». En clair, c’est un Japon en position de favori qui se présente face au Brésil ce lundi soir.