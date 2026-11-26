Plus de peur que de mal pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a été impliqué dans un accident de la route, alors qu’il se rendait à l’entraînement du Deportivo La Corogne ce matin. Après un accrochage avec un autre véhicule, il a pu se rendre dans les locaux de son club et s’est entraîné normalement.

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« Ce n’était qu’une petite frayeur, ce genre de choses arrive dans la vie, et le plus important est que la personne qui a eu l’accident aille bien, et moi aussi », a réagi l’ancien Marseillais dans des propos rapportés par Marca. L’incident n’a fait aucun blessé.