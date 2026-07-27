Newcastle veut recruter un gardien à 30M€

Décidément, Newcastle se montre actif sur le mercato des gardiens. Les Toons qui disposent de Nick Pope comme numéro un viennent de débourser une sacrée somme sur Ewen Jaouen (20 ans). Le désormais ancien gardien de Reims a débarqué de Ligue 2 pour un montant record de 21,5 millions d’euros hors bonus. Pourtant malgré ces deux gardiens, Newcastle serait prêt à débourser un autre joli chèque.

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Courtisant James Trafford de Manchester City qui se dirige désormais vers Leeds United, Newcastle se serait mis sur la piste de Lukas Hornicek selon le Daily Mail. Portier tchèque de 24 ans, ce dernier s’est révélé lors de la dernière édition de la Ligue Europa où il a été demi-finaliste avec Braga. Hull City a tenté le coup plus tôt pour lever sa clause libératoire légèrement supérieure à 30 millions d’euros, mais le gardien a refusé. Newcastle entend tenter sa chance.