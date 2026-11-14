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Première Ligue

Arkema (F) : le PSG remporte le Classique contre l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les féminines du PSG @Maxppp
Marseille 0-2 Paris SG

Le PSG a remporté le Classique face à l’OM (2-0), ce samedi soir à Martigues, en clôture de la 9e journée de Première Ligue. Entrée en jeu à la 69e minute, la Canadienne Florianne Jourde a débloqué la rencontre de la tête sur un centre de Merveille Kanjinga (76e), avant de provoquer le second but parisien sur un corner repris contre son camp par Lexi Missimo (88e).

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Malgré plusieurs occasions marseillaises, les joueuses de Paulo César ont fait preuve de solidité pour décrocher trois points précieux. Ce succès leur permet de récupérer la deuxième place du classement devant le Paris FC, vainqueur du Havre plus tôt dans la journée. Une victoire également importante avant le déplacement à Chelsea, mercredi, en Ligue des Champions.

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