Lens : l’aveu de Ruben Aguilar sur Toppmöller

Ce jeudi, le RC Lens a organisé plusieurs conférences de presse. La première a réuni Benjamin Parrot (DG) et Jean-Louis Leca (DS) pour évoquer le changement d’entraîneur. Durant la seconde, Yannick Cahuzac, nommé coach, s’est exprimé face à la presse avant le match contre Monaco. Ruben Aguilar lui a succédé. Ce dernier a évoqué les derniers jours qui étaient très agités. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Nous les joueurs, on essaie de rester concentrés. Il y a eu une grosse journée mardi où on a appris la décision du club pour Dino. Au nom de tous les joueurs, on tient à le remercier lui et son staff. Maintenant, on est tous avec Cahuzac. On a bien travaillé pour le match contre Monaco. Le joueur (Cahuzac) est différent de l’homme. Il a fait une très belle carrière. Je lui souhaite de faire une très belle carrière d’entraîneur. Il a des idées, des principes. Il essaie de mettre des choses claires en place. On voit qu’il a très envie. C’est un top gars, je suis très content pour lui, on est à l’écoute et on sera 100% focus pour être derrière lui.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «ses idées? "Un bon bloc bien compact, on va essayer d’avoir de la cohérence sur ce qu’on fait. Vous verrez notre tactique demain. Vous savez que le coach a travaillé avec des entraîneurs qui ont un système préférentiel, il a été à l’écoute sur ces choses; Il a encore son diplôme à passer, je pense que cette semaine a été très éprouvante. Je pense qu’il a hâte d’être à demain, nous aussi.» Concernant le départ de Toppmöller, il a précisé : «il n’y a pas de soulagement, ni de renouveau. Aucun joueur n’est content quand un entraîneur est licencié. On ne peut pas se réjouir de ça, c’est interdit. Nous aussi on a pesé dans cette décision, on n’a peut-être pas fait assez bien notre travail pour avoir des bons et que le coach soit maintenu.» Mais il a toutefois reconnu que tout ne fonctionnait pas avec lui. «Ça n’a pas pris. Le club a essayé de mettre quelque chose en place, ça n’a pas pris. Il y avait deux staffs.» Lens a donc décidé d’avancer sans celui de Toppmöller. La page est tournée.