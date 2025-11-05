OM - Atalanta : les compositions probables

4e journée de Ligue des Champions avec la rencontre entre l’OM et l’Atalanta. Après deux défaites et une victoire, les Phocéens doivent profiter de la venue au Vélodrome d’une faible Dea (ce mercredi, 21h) depuis le début de la saison pour retrouver un bilan équilibré, et se hisser vers le haut du classement de cette C1. Le succès contre Auxerre le week-end dernier a déjà permis d’engranger un peu de confiance après les défaites au Sporting CP et à Lens.

Problème, Roberto De Zerbi doit composer avec de nombreux absents à commencer par Balerdi, Weah et Nadir. Medina, Gouiri, Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia sont quant à eux blessés alors qu’Emerson Palmieri est suspendu. Un doute subsiste également quant à la participation d’Aguerd. En cas de présence du Marocain qui est bel et bien dans le groupe de l’OM pour affronter l’Atalanta, il intégrerait une charnière centrale avec Pavard, à moins qu’il soit encore un peu juste pour démarrer. Il céderait alors sa place à Egan-Riley.

une surprise en attaque ?

Murillo et Garcia sont attendus pour évoluer dans les rôles de latéraux avec Rulli dans le but. Au milieu, RDZ privilégierait une doublette composée de Vermeeren et Hojbjerg permettant à O’Riley de jouer un cran plus haut, dans une position de numéro 10. Gomes serait donc sur le banc pour le coup d’envoi. Pour compléter le quatuor offensif, Greenwood devrait bien sûr démarrer à droite, Paixao à gauche pour laisser la pointe de l’attaque à Aubameyang, préféré au jeune Vaz.

De son côté, Juric joue sa tête en cas de nouvelle contre-performance. Incapable de remporter le moindre de ses six derniers matchs, le club italien n’est pas dans une bonne dynamique. Carnesecchi débutera dans le but, protégé par une défense à cinq avec le vétéran Zappacosta à droite et Bellanova à gauche. Kossounou, Hien et Djimsiti composeraient cette charnière. Le double pivot serait formé par Ederson et Pasalic. Enfin devant, Samardzic et Sulemana soutiendraient Lookman, revenu en odeur de sainteté.

