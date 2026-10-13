OM : les supporters de l’Olympiakos finalement autorisés de stade

Après sa défaite 4-1 contre Besiktas pour lancer sa campagne de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va défier le club grec de l’Olympiakos ce jeudi à 21h. Les Phocéens recevront un adversaire redoutable et qui pourra compter sur ses supporters.

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Comme le rapporte L’Équipe, l’Olympiakos était suspendu aux décisions des autorités. Un arrêté préfectoral ce matin avait fait état d’une interdiction de stade pour tout supporter de l’Olympiakos suite à trois raisons : la mobilisation importante des forces de l’ordre pour les blocus des lycées, la présence de 150 Serbes fans de l’Étoile Rouge de Belgrade qui n’ont pas pu aller à Lugano (le club serbe joue contre les Suisses jeudi) et le fait que les supporters de l’OM soient des amis de ceux de l’AEK Athènes, un club rival de l’Olympiakos. Finalement, la préfecture a obtenu des renforts et a décidé de revenir sur sa décision.