PSG : Luis Enrique regrette les "jolis cadeaux"

Luis Enrique s’est présenté la mine renfrognée au micro de Canal+ après la défaite du PSG face au Bayern Munich au Parc des Princes (1-2). L’entraîneur espagnol a regretté les erreurs qui ont amené les buts bavarois.

« On a fait de très jolis cadeaux. Ils ont mérité de marquer et auraient pu marquer un but de plus. Ça a été différent en 2e mi-temps car on a joué avec un joueur de plus. On aurait pu marquer plus en 2e mi-temps mais à la fin, c’est comme ça », a-t-il déclaré.