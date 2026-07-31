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Ligue 1

L’OM fixe le prix de Facundo Medina

Par Sasha Nahon
1 min.
Medina avec l'OM @Maxppp

Comme révélé sur notre site, le Bayer Leverkusen insiste pour recruter Facundo Medina, mais l’Olympique de Marseille ne compte pas brader son défenseur. Selon L’Équipe, le club allemand a transmis une première offre de 20 millions d’euros, tandis que les dirigeants marseillais réclament au moins 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus, pour laisser partir l’international argentin.

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Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens pour 18 millions d’euros, Medina dispose d’une belle cote sur le marché malgré une première saison marquée par plusieurs blessures. Séduit par son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, Leverkusen poursuit les discussions avec l’OM, tandis que le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le club allemand.

Pub. le - MAJ le
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