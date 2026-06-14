Allemagne - Curaçao : les compositions officielles

Ce dimanche, l’Allemagne entre en lice dans cette Coupe du monde, avec un match face à Curaçao (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour cette première rencontre dans le groupe E prévue sur la pelouse du NRG Stadium de Houston (coup d’envoi à 19 heures), la Mannschaft comptera bien sûr sur son légendaire gardien, Manuel Neuer. Titularisé dans les buts et sorti de sa retraite internationale survenue après l’élimination en quart de finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (1-2 a.p.), le portier âgé de 40 ans va disputer son cinquième Mondial en carrière. Il a devant lui une défense à quatre formée par Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown. Au milieu de terrain, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic forment le double pivot avec devant eux trois joueurs : Leroy Sané, Florian Wirtz et Jamal Musiala. Kai Havertz est lui aligné à la pointe de l’attaque.

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En face, Curaçao, Petit Poucet du tournoi, va découvrir la plus prestigieuse des compétitions de football. Menée sur son banc par Dick Advocaat, la sélection des îles des Caraïbes néerlandaises comptera notamment sur les frères Leandro et Juninho Bacuna, les deux stars de l’équipe alignées au milieu de terrain dans un schéma en 4-4-2.

Les compositions officielles :

Allemagne :

Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Wirtz, Musiala - Havertz.

Curaçao :

Room - Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville - J. Bacuna, Comenencia, L.Bacuna, Chong - Locadia, Hansen.

Dimanche 14 juin

Pays-Bas - Japon (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 15 juin