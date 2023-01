Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’envoient des messages forts

La suite après cette publicité

Hier à Riyadh, le Paris Saint-Germain a affronté une sélection composée de joueurs d’Al Hilal et Al Nassr. Parmi eux, Cristiano Ronaldo (37 ans), qui a donc disputé sont premier match sur le sol saoudien. Une soirée particulière pour le Portugais, qui a certainement joué son dernier match face à Lionel Messi (35 ans), son plus grand rival. Les deux stars n’ont d’ailleurs pas manqué de se saluer durant la rencontre.

Après, elles se sont aussi envoyées de beaux messages. CR7 a été le premier à dégainer en écrivant qu’il était heureux de retrouver les terrains avant d’ajouter «ça fait plaisir de revoir de vieux amis !». Il a bien sûr parlé de ses anciens coéquipiers Keylor Navas et Sergio Ramos, mais aussi de Lionel Messi. Il a d’ailleurs publié une photo d’eux deux sur le terrain bras dessus, bras dessous en train de discuter. Une heure plus tard, Messi a partagé une vidéo dans sa story Instagram. On y voit l’Argentin et le Portugais se saluer très chaleureusement. De belles marques de respect de la part des deux légendes.

