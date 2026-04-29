LdC : match nul sans génie entre l’Atlético et Arsenal

Le duel des éternels seconds. Une manière un peu rude de présenter la deuxième demi-finale, mais malheureusement réelle au regard de l’historique de ces deux formations en Ligue des Champions ces dernières années. Moins attendue que la confrontation entre le PSG et le Bayern hier soir, la demi entre l’Atlético de Madrid et Arsenal se jouait dans un décor fabuleux, un Metropolitano rempli à ras bord. Et les Colchoneros, transportés par cette belle ambiance, démarraient plutôt bien, monopolisant le cuir et se rapprochant des buts de Raya. La première véritable occasion intervenait à la 14e minute avec un joli numéro de Julian Alvarez et une frappe détournée par Raya.

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Arsenal répondait immédiatement avec un contre mené tambour battant par Gyokeres, qui trouvait en retrait Odegaard dont la frappe était contrée par Cardoso (15e). Cela avait le mérite de lancer définitivement le match, qui peinait à trouver son rythme. On craignait une confrontation ennuyante, et on était malheureusement servi au cours d’une première période pauvre en occasions. On voyait principalement deux blocs bien en place, désireux de ne pas trop se découvrir, sans la capacité d’accélérer le jeu dans les 25 derniers mètres. Alors il fallait espérer une initiative individuelle à l’image de Madueke, qui repiquait dans l’axe et envoyait une belle frappe, non cadrée (30e). Le premier vrai tournant intervenait à la 43e, lorsque Hancko posait ses mains dans le dos de Gyokeres, qui s’effondrait dans la surface. Penalty, plutôt généreux, que le Suédois se chargeait de transformer en force (0-1, 44e). C’était tout au terme d’une première période bien terne, surtout côté Atlético, incapable d’enflammer la rencontre.

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Des Colchoneros déchainés après la pause

Au retour des vestiaires, Julian Alvarez se montrait vite dangereux sur coup-franc (49e). Et enfin, le public avait de quoi s’emballer, avec un joli numéro à trois entre Griezmann, Alvarez et Lookman mais ce dernier tirait sur Raya, qui repoussait sur Griezmann, lui aussi contré par Gabriel (53e). L’Atlético était enfin entreprenant et il allait obtenir un penalty pour une main de White sur une frappe de Llorente (54e). Julian Alvarez se chargeait de convertir l’offrande (1-1, 56e). Griezmann trouvait la barre après une belle action collective (63e) et Arsenal tremblait totalement, dans une ambiance furieuse, d’autant que les Colchoneros ne relâchaient pas la pression durant ce temps fort. Le triple changement des Gunners, avec les entrées de Gabriel Jesus, Trossard et Saka, ne coupait pas l’élan madrilène.

Et Lookman vendangeait une nouvelle grosse occasion à la 74e minute, après un mouvement bien mené et un service de Llorente, au cœur de la surface. Raya parvenait à repousser la frappe trop centrée de l’attaquant. Les hommes de Diego Simeone pouvaient clairement avoir des regrets au regard de la qualité de leur deuxième période. D’autant qu’ils passaient tout près d’un deuxième pénalty contre eux, pour un contact litigieux entre Hancko et Eze, jugé finalement pas assez net par l’arbitre de la rencontre après visionnage. C’était là la seule opportunité des Gunners au cours d’une bien pauvre deuxième mi-temps, où les entrants, hormis Eze, n’apportaient rien ou presque. Mosquera et Rice tentaient leur chance de loin, sans réussite, Molina également de l’autre côté mais le score ne bougeait plus. 1-1 score final, avec l’impression d’une victoire aux points des Madrilènes, plus convaincants. Les Gunners devront montrer bien plus à l’Emirates Stadium mardi prochain pour obtenir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions.