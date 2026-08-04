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Ange Lago va quitter définitivement l’OM

Par Sebastien Denis
1 min.
Ange Lago @Maxppp

Selon nos informations, Ange Lago est très proche de rejoindre Clermont. L’attaquant ivoirien de l’OM, qui s’est illustré récemment en marquant lors du match amical face à Yamoussoukro FC remporté par les Phocéens (3-0), va poursuivre sa progression loin de Marseille. Âgé de 21 ans, Lago sort d’une saison intéressante avec la réserve olympienne en National 2, où il a inscrit 8 buts en 20 apparitions, après avoir déjà marqué 6 buts en 15 matches la saison précédente.

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Le profil du jeune avant-centre, capable d’évoluer dans l’axe ou en soutien, a séduit Clermont, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Formé à l’OM après son passage par la Foot Academy, Lago était encore sous contrat avec Marseille jusqu’en 2027 et a déjà connu ses premières minutes en Ligue 1 avec deux apparitions sous le maillot phocéen. L’opération, qui va se dérouler sous la forme d’un transfert définitif, pourrait lui permettre d’obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre son développement au niveau professionnel.

Pub. le - MAJ le
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