OL : Jean-Michel Aulas assure qu’il fait confiance à Peter Bosz

Le président de l’Olympique Lyonnais Jean Michel Aulas a défendu son coach Peter Bosz après la victoire lyonnaise samedi face à Nice (2-0). Dimanche sur Twitter le dirigeant de l’OL a réagi à l’analyse de Thierry Henry sur l’irrégularité de Lyon en expliquant : « il faut tempérer tout cela. L’OL reste en course pour le podium. Sur 2022, l'OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (victoires contre le PSG, l'OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés. Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout Ligue 1 et en Ligue Europa !»

Pourtant quelques semaines plus tôt, la situation du coach lyonnais était bien plus floue. Jean Michel Aulas avait notamment déclaré dans la presse qu’il pensait à Laurent Blanc en cas de changement sur le banc de son équipe. Actuellement 7e de Ligue 1, Lyon est à seulement 4 points de la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa.