Le groupe du Real Madrid face à la Fiorentina avec plusieurs recrues

Le Real Madrid lance enfin sa préparation estivale. Ce samedi, les Merengues affrontent la Fiorentina pour leur premier match amical de l’été, une rencontre qui marquera également les grands débuts de José Mourinho sur le banc madrilène. L’entraîneur portugais a dévoilé un groupe mêlant cadres, jeunes du centre de formation et nouvelles recrues, avec notamment la présence de Denzel Dumfries, arrivé cet été, mais aussi de Carlos Espí, officialisé seulement jeudi et déjà convoqué.

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Comme attendu, plusieurs internationaux ayant disputé la Coupe du Monde 2026 sont encore absents et bénéficient de vacances prolongées, comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Ibrahima Konaté côté Français. En revanche, Éduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Endrick ou encore Trent Alexander-Arnold figurent bien dans le groupe retenu pour cette première sortie estivale, qui permettra à Mourinho d’effectuer une première revue d’effectif avant le début de la saison.