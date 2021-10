JT Foot Mercato : Carlo Ancelotti et son Real Madrid déjà sous le feu des critiques

La suite après cette publicité

Premières secousses pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Après un début de saison idyllique, emmenés par un exceptionnel Karim Benzema, les Merengues ont marqué le pas avant cette trêve internationale d'octobre. Trois matches sans victoire avec notamment deux défaites qui font tache contre l'Espanyol Barcelone (1-2), promu cette saison en Liga, et contre le Sheriff Tiraspol (1-2 à Bernabeu), modeste club moldave qui participe pour la première fois à la Ligue des champions. Les premières critiquent commencent donc à fuser pour Ancelotti. Il lui est notamment reproché de trop faire tourner son XI de départ et de ne pas définir clairement un système de jeu. «Les changements incessants sont la cible des premières critiques envers Carletto», écrit notamment Mundo Deportivo ce matin. L'Italien fait même moins bien que son prédécesseur, Zinedine Zidane, à la même période l'an passé. Avant la trêve internationale d'octobre, le Français avait mené son équipe du Real à 19 points en Liga (contre 17 cette année). Il était leader aussi, mais n'avait pas fini champion d'Espagne pour 2 petites unités face à l'Atlético. Ancelotti serait-il déjà en retard dans la course au titre malgré sa première place au classement ? Réponse d'ici quelques mois.

Mbappé revient sur la polémique avec Neymar

C'était le 25 septembre dernier lors de la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Montpellier au Parc des Princes. Sorti par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots sur le banc à l'encontre de son coéquipier brésilien, Neymar, lors d'une discussion avec Idrissa Gueye. Pour ne pas lui avoir fait la passe lors d'une grosse occasion de but, le Français avait traité le numéro 10 parisien de «clochard». Un mot qu'il a assumé dans un entretien à L'Equipe, paru aujourd'hui : «oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui.»

Les officiels de ce début de semaine

Serge Aurier a trouvé un nouveau club ! Après la rupture de son contrat à l'amiable avec Tottenham en fin de mercato estival 2021, le défenseur latéral gauche ivoirien va rebondir en Espagne. Hier, il s'est engagé pour une saison plus deux en option avec le club espagnol de Villarreal, vainqueur la saison passée de la Ligue Europa. Il retrouvera Unai Emery en tant que coach. Aujourd'hui, c'est Yuri Berchiche qui s'est retrouvé à la une des officiels. L'ancien latéral du Paris Saint-Germain a prolongé son contrat avec l'Athletic jusqu'en juin 2024. Enfin, la Fiorentina par un communiqué de son président, Rocco Commisso, a annoncé que son attaquant star, le Serbe Dusan Vlahovic, ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2023. Ce qui laisse la porte ouverte à un départ, notamment en fin de saison. La Juventus serait sur les rangs.