EdF : la sortie d’Estéban Lepaul sur ses chances d’aller à la Coupe du Monde

À une semaine de l’annonce de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde, Estéban Lepaul n’a pas pu esquiver une question portant sur les Bleus lors de sa conférence de presse. Ce jeudi, l’attaquant rennais, qui truste le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (19 réalisations), a été interrogé sur ses chances d’être convoqué pour le Mondial. Il a affirmé ses ambitions, sans en faire une obsession.

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« C’est toujours le Graal d’aller en équipe de France. Maintenant, il y a des choix qui seront faits. Je ne suis pas concentré sur ça, très honnêtement. J’ai surtout envie de bien finir ma saison. Si je dois être appelé, tant mieux. Sinon, comme je l’ai toujours fait, on continuera à travailler tous les jours pour essayer d’y arriver. Ça reste un rêve et le rêve ultime. Mais si je ne suis pas appelé, il n’y aura pas de désillusion, je continuerai à travailler et on verra », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe.