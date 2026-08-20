Mercato : le LOSC est en passe de recruter le gardien du Paraguay !

La saison à venir s’annonce passionnante pour le LOSC. Les Dogues, qui lanceront cet exercice 2026/2027 avec un déplacement à Angers dimanche, vont notamment disputer la Ligue des Champions, deux ans après leur dernière participation. L’occasion d’oublier la campagne européenne de la saison dernière et cette élimination en huitièmes de Ligue Europa face à Aston Villa, le vainqueur de la compétition. Mais forcément, pour faire bonne figure en Europe, il faut se renforcer.

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Pour l’instant, les Lillois sont assez calmes cet été. Başar Önal, Tanguy Nianzou et Loun Srdanovic sont ainsi arrivés au Domaine de Luchin, et la direction nordiste souhaite encore renforcer l’équipe de Davide Ancelotti, alors que des départs pourraient aussi survenir dans les derniers jours du mercato, comme celui du convoité Matias Fernandez-Pardo. Le poste de gardien de but fait partie des priorités.

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Accord conclu avec le LOSC

Effectivement, le LOSC est à la recherche d’un nouveau portier pour concurrencer le Turc Berke Özer. Et le nom de l’heureux élu est connu : il s’agit d’Orlando Gill, le gardien du Paraguay lors de la dernière Coupe du Monde, qui avait notamment réalisé une belle prestation contre la France en huitièmes de finale. Le club était dessus depuis plusieurs semaines. Le gardien de 26 ans de San Lorenzo (Argentine) a d’ailleurs reçu de nombreuses propositions depuis la fin du Mondial, de l’Olympiakos notamment, et le LOSC était en concurrence avec Monza sur ce dossier. Il avait aussi été question de l’OM.

🤝Información con @marqoss (un crack, seguidle).



🇵🇾🧤Orlando Gill está a un paso del Lille. El jugador y su representante aceptaron la propuesta del conjunto francés.



El Monza, con el que se le ha relacionado, ofrecía una cesión con opción de compra, pero Gill dio prioridad al… pic.twitter.com/ddAB1MzVQD — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 20, 2026

Comme l’indiquent plusieurs journalistes, comme Andrés Onrubia du journal AS ou Marcos Durán de Relevo, le portier longiligne d’1m99 a accepté la proposition de contrat formulée par Lille. Il s’agit d’un transfert, dont le montant n’est pas connu, et c’est ce qui a fait la différence puisque du côté de Monza, on proposait un prêt avec option d’achat. Les dirigeants du LOSC lui auraient aussi apporté des garanties, lui confirmant qu’il aurait des opportunités de jouer et de lutter pour la place de titulaire avec Özer. Affaire à suivre…