Un nouveau point de chute improbable s’offre déjà à Roberto De Zerbi

La chute aura été aussi brutale que le contexte était devenu irrespirable pour Roberto De Zerbi. Quelques jours après l’humiliation subie par l’OM face au Paris Saint-Germain (5-0), le club phocéen a officialisé en pleine nuit le licenciement de son entraîneur, symbole d’un projet déjà fissuré depuis plusieurs semaines. Entre résultats décevants, élimination européenne précoce, tensions internes et défiance grandissante des tribunes, la rupture semblait inéluctable. Les banderoles hostiles déployées au Vélodrome contre la direction, visant notamment Pablo Longoria et Frank McCourt, ont fini d’illustrer un climat devenu toxique. Le départ programmé de Giovanni Rossi puis celui, fracassant, de Medhi Benatia ont acté la fin d’un cycle pensé pour durer, mais emporté par la spirale sportive et politique qui a secoué la Commanderie.

À peine libre, le technicien italien a pourtant vu sa cote remonter sur le marché des entraîneurs. Les premières sirènes sont venues d’Angleterre, où son profil séduit toujours pour son football audacieux. Tottenham Hotspur s’est renseigné, mais a finalement choisi la prudence en confiant un intérim à Igor Tudor. D’autres géants restent attentifs, avec Manchester United qui continue de le suivre depuis plusieurs mois, tandis que Manchester City pourrait se positionner en cas de départ de Pep Guardiola. Même Liverpool surveille la situation alors que l’avenir d’Arne Slot reste incertain. Autant d’indices qui confirment que, malgré son échec marseillais, Roberto De Zerbi demeure perçu outre-Manche comme un technicien capable d’impulser un projet moderne.

La Serie A lui tend les bras

Mais la piste la plus surprenante mène aujourd’hui en Serie A. Selon La Repubblica, la Fiorentina réfléchirait sérieusement à son profil pour incarner un nouveau cycle. L’arrivée annoncée de Fabio Paratici dans l’organigramme pourrait accélérer ce scénario. En effet, le dirigeant italien ferait de De Zerbi sa priorité pour relancer le projet florentin à moyen terme. L’idée serait de bâtir une équipe identifiable tactiquement, capable d’imposer un style clair, précisément la marque de fabrique du technicien lombard. Pour l’instant, il ne s’agit que de discussions exploratoires, conditionnées notamment au maintien du club, mais elles traduisent l’intérêt réel que continue de susciter l’ancien coach marseillais en Italie. Pour rappel, la Viola a limogé Stefano Pioli à la mi-saison, avant de confier les rênes à Paolo Vanoli, avec un succès tout aussi relatif.

Cependant, le quotidien italien évoque aussi une autre piste en Serie A, celle du Napoli, où l’avenir d’Antonio Conte reste flou. Les dirigeants napolitains étudieraient plusieurs profils, dont celui de De Zerbi, mais aussi celui de Vincenzo Italiano, jugé plus équilibré tactiquement. Dans le même temps, la Premier League n’a pas dit son dernier mot, puisque Chelsea ferait partie des clubs ayant déjà pris des renseignements ces derniers mois avant de jeter son dévolu sur Liam Rosenior. Ce paradoxe résume une situation étrange. Contesté pour ses résultats récents, mais toujours admiré pour ses idées, Roberto De Zerbi reste une valeur recherchée sur le marché. À peine parti de Marseille, l’Italien voit déjà s’ouvrir devant lui plusieurs portes inattendues. Preuve que, dans le football moderne, la réputation tactique peut parfois peser plus lourd que les derniers résultats.