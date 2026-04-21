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Ligue 1

Nantes : Dehmaine Tabibou sera présent face au PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Dehmaine Tabibou @Maxppp
PSG Nantes
betclic
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Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Expulsé contre Brest le week-end dernier (1-1), Dehmaine Tabibou figure bien dans le groupe canari pour affronter le Paris Saint-Germain, après l’annulation de son carton rouge, rapporte L’Équipe. Une issue logique après le revirement de M. Guillaume Paradis, arbitre du derby breton de dimanche dernier et qui a reconnu une erreur d’appréciation dans un rapport transmis à la LFP.

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D’abord averti, le milieu de 21 ans avait été exclu après intervention du VAR pour « anéantissement d’une occasion manifeste de but », une décision qui avait provoqué l’ire de Vahid Halilhodžić. Après revisionnage, l’arbitre a finalement estimé ne pas être « certain à 100% » que Luck Zogbé contrôlait le ballon et avait recommandé une requalification en simple carton jaune.

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