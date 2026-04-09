Menu Rechercher
Commenter 76
Ligue des Champions

PSG : le geste plein de classe de Vitinha avec un jeune de Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Vitinha avec le PSG @Maxppp

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé avec autorité face à Liverpool au Parc des Princes (2-0) lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Dominateurs dans le jeu, les Parisiens ont largement maîtrisé les débats, se procurant de nombreuses occasions. Malgré ce succès convaincant, un sentiment de frustration a pu émerger au coup de sifflet final, tant l’écart aurait pu être plus important au vu de la physionomie de la rencontre. Une prestation aboutie qui confirme néanmoins les grandes ambitions du PSG dans cette compétition.

La suite après cette publicité
Romain Beddouk
Vous vous demandez ce que fait Vitinha ici ?

Il a attendu 10 minutes la fin du décrassage des joueurs de Liverpool pour échanger son maillot avec Trey Nyoni, jeune de 18 ans de Liverpool.

La classe.
Voir sur X

Au cœur de cette performance collective, Vitinha a une nouvelle fois livré une prestation de très haut niveau dans l’entrejeu, dictant le tempo et récupérant de nombreux ballons. Mais au-delà de son match solide, le milieu portugais s’est également illustré par un geste plein de classe après la rencontre. Il a pris le temps d’attendre la fin du décrassage des joueurs de Liverpool, soit près de 15 minutes, pour échanger son maillot avec le jeune Trey Nyoni, 18 ans. Un joli geste qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (76)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Liverpool
Trey Nyoni
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Liverpool Logo Liverpool FC
Trey Nyoni Trey Nyoni
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier