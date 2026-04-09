PSG : le geste plein de classe de Vitinha avec un jeune de Liverpool

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé avec autorité face à Liverpool au Parc des Princes (2-0) lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Dominateurs dans le jeu, les Parisiens ont largement maîtrisé les débats, se procurant de nombreuses occasions. Malgré ce succès convaincant, un sentiment de frustration a pu émerger au coup de sifflet final, tant l’écart aurait pu être plus important au vu de la physionomie de la rencontre. Une prestation aboutie qui confirme néanmoins les grandes ambitions du PSG dans cette compétition.

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Au cœur de cette performance collective, Vitinha a une nouvelle fois livré une prestation de très haut niveau dans l’entrejeu, dictant le tempo et récupérant de nombreux ballons. Mais au-delà de son match solide, le milieu portugais s’est également illustré par un geste plein de classe après la rencontre. Il a pris le temps d’attendre la fin du décrassage des joueurs de Liverpool, soit près de 15 minutes, pour échanger son maillot avec le jeune Trey Nyoni, 18 ans. Un joli geste qui a fait le tour des réseaux sociaux.