EL, Rangers : Steven Gerrard fait l'éloge de l'OL

Demain soir, l’Olympique Lyonnais va lancer sa saison européenne sur la pelouse des Glasgow Rangers. Un match qui s’annonce intense face aux champions d’Écosse entraînés par Steven Gerrard. L’Anglais a toutefois rendu un bel hommage aux Gones, une équipe qu’il juge davantage digne de la Ligue des Champions que la Ligue Europa.

« Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en Ligue des Champions. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain. (…) On peut toujours apprendre en jouant contre les meilleures équipes (...) Les matches face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par RMC Sport.