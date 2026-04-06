Arsenal : la nouvelle méthode d’entraînement de Mikel Arteta… avec des stylos

Éliminé de la League Cup et de la FA Cup en seulement quelques jours, Arsenal doit se ressaisir avant le sprint final en Premier League et les quarts de finale de Ligue des Champions. Pour y parvenir, Mikel Arteta a une nouvelle fois fait preuve de créativité lors de l’entraînement d’Arsenal en ce lundi férié. L’entraîneur des Gunners a mis en place un exercice original où les joueurs devaient tenir plusieurs stylos avec l’aide de leurs coéquipiers, tout en contrôlant simultanément un ballon avec leurs pieds.

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Cette séance vise à entraîner la concentration des joueurs sur plusieurs tâches à la fois, afin d’améliorer la coordination et la focalisation mentale des footballeurs. L’idée, qualifiée de créative par les observateurs, illustre une fois de plus la philosophie très particulière d’Arteta en matière de préparation. Mais au-delà de cet exercice, Declan Rice, Gabriel et Leandro Trossard ont tous été aperçus ce matin à l’entraînement public à la veille de la première manche contre le Sporting, à Lisbonne.