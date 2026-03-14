Monaco : Alexsandr Golovin est aux anges

Ce samedi, l’AS Monaco a maîtrisé Brest dans une rencontre où les Monégasques ont montré un visage sérieux. Totalement métamorphosé par l’arrivée de Sébastien Pocognoli, le maître à jouer russe brille et a encore marqué ce soir face aux Brestois. Après la rencontre, le numéro 10 monégasque est revenu sur la bonne dynamique des siens, qui restent sur cinq victoires de suite et reviennent provisoirement à trois points de l’OL au classement :

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de jouer avec mes amis. Je suis heureux de gagner ce soir, on savait que Brest était sur une grosse série lors des cinq derniers matches. On joue bien, on est dans une bonne dynamique. C’est facile de faire des passes décisives et marquer des buts avec une équipe comme ça, j’espère qu’on va continuer comme ça.»