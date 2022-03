OL : où est passé Pape Cheikh Diop ?

L'Olympique Lyonnais a de la réserve. Cette saison, certains éléments du groupe professionnel ont été intégrés à l'équipe B rhodanienne à l'image de Jeff Reine-Adelaïde (2 matches) et Jason Denayer (1 match), de retour de blessure. D'autres ont simplement été écartés à l'instar de Marcelo (11 matches), parti depuis à Bordeaux. Pape Cheikh Diop, lui, n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Peter Bosz.

Du rêve à la désillusion

Une nouvelle désillusion pour celui qui a multiplié les mésaventures depuis son arrivée en 2017. Acheté pour environ 10 millions d'euros au Celta Vigo, le milieu de terrain arrivait des rêves et des ambitions plein la tête. Inconnu du grand public, il allait le rester un petit moment. Blessé, il évoluait avec la réserve et terminait sa première saison avec seulement deux apparitions avec le groupe chapeauté à l'époque par Bruno Genesio.

Sa deuxième année à Lyon démarrait fort avec une belle prestation face à Manchester City en Ligue des Champions le 19 septembre 2018 (victore 2-1 à l'Etihad Stadium). Sa meilleure sous le maillot lyonnais. Mais suite à cela, il a petit à petit retrouvé le banc (23 matches toutes compétitions confondues), barré par la concurrence. Mais à l'époque, Pape Cheikh Diop ne voulait surtout pas lâcher le morceau.

De prêt en prêt

«C’est vrai qu’il me reste 3 ans mais oui je suis patient. Après c’est le coach qui décide. Lui, il sort toujours la meilleure équipe possible. Je sais qu’un jour je serai un grand joueur de l’OL», expliquait-il en conférence de presse en février 2019. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'opportunité d'atteindre son objectif. A l'été 2019, le natif de Dakar était prêté pour une année à son ancien club, le Celta Vigo.

La saison suivante, il a été cédé à Dijon, toujours sous la forme d'un prêt. Après ces deux expériences, Pape Cheikh Diop est revenu à Lyon cette année avec l'envie de repartir du bon pied. Mais comme expliqué, Peter Bosz ne comptait pas sur lui. Un nouveau coup dur. C'est ainsi que l'Espagnol a intégré l'équipe réserve de l'OL. Une formation avec laquelle il n'est apparu qu'à une reprise. C'était lors de la deuxième journée le 14 août dernier (45 minutes jouées face à Martigues. Depuis, plus rien pour le milieu qui s'entraîne avec une réserve rhodanienne peuplée de jeunes talents issus du centre de formation.

Le milieu sera libre en juin

L'un d'entre eux nous a d'ailleurs parlé du cas Pape Cheikh Diop.«Comme tous les joueurs qui viennent du groupe pro, il joue le jeu et fait preuve d'un grand professionnalisme. Il travaille, il s'accroche. Nous, les jeunes, on sait que la situation qu'il vit est très dure mais il ne le montre pas. Il est très sérieux et nous conseille beaucoup. Il nous dit de ne rien lâcher, que le foot est dur. On le voit finalement comme un grand frère. Il nous apporte sur le terrain, notamment quand il joue à une ou deux touches de balle. Il pue le football. Il nous donne beaucoup de conseils au niveau des placements. Mais avant d'être un bon footballeur, c'est vraiment un homme très bien».

Un footballeur et un homme qui arrive à la fin de son aventure lyonnaise puisque son contrat prendra fin en juin prochain. Comme Mapou Yanga-Mbiwa récemment, l'Espagnol, apparemment approché par l'Aris Salonique cet hiver, va aller au bout de son bail bien qu'il soit envoyé en réserve. En revanche, il présentera l'avantage d'être libre cet été 2022. Un statut qui devrait lui ouvrir quelques portes et l'occasion de prouver que son talent est toujours là. Pape Cheikh Diop n'attend que ça !