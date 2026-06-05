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Le Bayern Munich a un accord verbal avec Rio Ngumoha

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rio Ngumoha avec Liverpool @Maxppp

Selon les dernières informations de The Athletic, le Bayern Munich explore une piste surprise menant à Rio Ngumoha, l’ailier de 17 ans de Liverpool, dont il a fait sa cible prioritaire pour le couloir gauche. Si le joueur est conscient de l’intérêt prononcé de Vincent Kompany, les Reds auraient affirmé que leur pépite, sous contrat jusqu’en 2028, n’est pas à vendre.

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L’éclosion de l’international espoir anglais, auteur de 29 apparitions la saison dernière, avait d’ailleurs convaincu Liverpool de ne pas remplacer Luis Díaz lors de son départ…au Bayern l’été dernier. Le club allemand cherche à sécuriser l’avenir de son flanc gauche après l’échec de la piste menant à Anthony Gordon, parti au Barça. Selon Sky Germany, les Bavarois tiennent un accord avec le joueur, dont le profil a été validé par Vincent Kompany. De son côté, Liverpool refuse de s’en séparer et cherche plutôt à se renforcer à ce poste, en ciblant notamment le joueur de Leipzig, Yan Diomande.

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