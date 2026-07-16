Coupe du Monde 2026 : Eric Garcia s’est "clashé" avec un journaliste argentin

Alors que l’Espagne a impressionné tout le monde hier en battant la France, elle défiera le vainqueur du duel Angleterre-Argentine en finale. Et hier, alors qu’il passait par la zone mixte, Eric Garcia a été interpellé par un journaliste argentin, qui se projette visiblement déjà sur une finale Espagne-Argentine.

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🚨🇪🇸 ERIC GARCÍA SE PICA CON UN PERIODISTA ARGENTINO



😳 En zona mixta le preguntaron: “¿Están cagados?”



😂 Y Eric respondió sin pensárselo: “Estás cagado tú”

pic.twitter.com/CtxOEeuwbB — Post United (@postunited) July 15, 2026

Il a effectivement interpellé le joueur espagnol en lui demandant s’il « se chie dessus » en imaginant une finale contre l’Argentine. Le joueur du Barça l’a plutôt bien pris et lui a répondu en rigolant « c’est toi qui te chie dessus ». Reste maintenant à voir qui sera le dernier à rigoler…