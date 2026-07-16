Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Eric Garcia s’est "clashé" avec un journaliste argentin

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Eric Garcia au FC Barcelone @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Alors que l’Espagne a impressionné tout le monde hier en battant la France, elle défiera le vainqueur du duel Angleterre-Argentine en finale. Et hier, alors qu’il passait par la zone mixte, Eric Garcia a été interpellé par un journaliste argentin, qui se projette visiblement déjà sur une finale Espagne-Argentine.

La suite après cette publicité

Il a effectivement interpellé le joueur espagnol en lui demandant s’il « se chie dessus » en imaginant une finale contre l’Argentine. Le joueur du Barça l’a plutôt bien pris et lui a répondu en rigolant « c’est toi qui te chie dessus ». Reste maintenant à voir qui sera le dernier à rigoler…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Argentine
Eric García

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Argentine Flag Argentine
Eric García Eric García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier