Le Bayern veut déjà jouer un sale coup à son bourreau Xabi Alonso

Au Bayern Munich, là où l’on a pris l’habitude d’anéantir ses adversaires avec une forme de plaisir sadique depuis plus de 10 ans, l’échec de cette saison en Bundesliga a été vécu comme un naufrage sans précédent. Cette saison et pour la première fois depuis 2013, l’ordre établi par le club munichois a ainsi été renversé par Leverkusen, sacré champion d’Allemagne en dépit de cette étiquette de loser qui l’escorte depuis des décennies. Oui mais voilà, un homme : Xabi Alonso.

Après un petit peu plus d’un an à la tête du Bayer, le technicien espagnol s’est construit une solide réputation sur le continent, au point d’être sollicité par des clubs de l’envergure de Liverpool ou du Bayern Munich ces derniers mois. Le Bayern Munich… une formation, parmi tant d’autres, qui avait fait les frais de la forme olympique affichée par Leverkusen cette saison (Leverkusen s’est imposé 3-0 en février à la Bay Arena, le match aller s’est soldé sur un 2-2). Si cette rencontre avait des apparences d’entretien d’embauche pour Alonso, dans un club qu’il connaît particulièrement bien pour y avoir évolué comme joueur (2014-2017), l’Espagnol a finalement coupé court aux rumeurs en indiquant qu’il resterait à Leverkusen la saison prochaine, ce qui force le Bayern Munich à revoir ses plans pour l’après-Tuchel.

Un chef de file, oui, mais aussi des suiveurs capables d’entraîner les autres dans ce sillage collectif. C’est pour cette raison que le Bayern Munich prend déjà la température du marché et creuse des pistes pour se renforcer. Ce mercredi, Sky Sports Germany révèle que la direction munichoise a même déjà identifié un joueur comme l’une de ses priorités, et pas n’importe lequel : Jonathan Tah. Joueur de devoir et capitaine de Leverkusen lorsque Hradecky n’est pas là cette saison, l’international allemand (23 sélections) s’est érigé au rang des cadres de Xabi Alonso, qui souhaiterait d’ailleurs le voir prolonger son contrat. Mais rien n’indique que sa demande trouvera écho.

Selon le média allemand, les dirigeants du Bayern auraient été impressionnés par les performances et la flexibilité du joueur, capable d’évoluer aussi bien dans une défense à 3 qu’à 4. Âgé de 28 ans, Tah est sous contrat jusqu’en 2025 avec Leverkusen et a récemment réaffirmé son intention de franchir un cap, même si son envie de départ semblait se tourner vers la Premier League. Sky Sports ajoute que des discussions ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et le Bayern Munich, particulièrement confiant dans le dossier même si aucun accord n’a pour l’heure été trouvé. Pour autant, on sait ce que représente le Bayern Munich pour un joueur allemand… Et on comprendrait évidemment si Tah était amené à accepter ce nouveau défi.