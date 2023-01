Liga : Arnaut Danjuma a atterri en Angleterre

La suite après cette publicité

Il est l’une des nombreuses attractions de ce mercato hivernal. Arnaut Danjuma (25 ans), très courtisé en Premier League, a quitté l’Espagne ce samedi pour rallier l’Angleterre. L’ailier néerlandais a été autorisé par Villarreal à entamer des discussions avec le club de son choix dans l’optique d’un prêt cet hiver.

Déjà passé par Bournemouth il y a deux saisons en Championship où il avait brillé (35 matchs, 17 buts, 7 passes décisives), l’international néerlandais (6 sélections, 2 buts) pourrait effectuer son retour chez les Cherries, qui souhaiteraient le récupérer sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, rapporte The Athletic. La possibilité de voir le club anglais inclure une option d’achat obligatoire n’est pas non plus écartée.

