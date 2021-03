Serie A : la Juventus renverse la Lazio grâce à un grand Alvaro Morata

La Juventus pouvait revenir à sept points du leader, l'Inter Milan et conserver ses chances de titre. Pour cela, il fallait battre la Lazio qui pointait à la septième place du championnat. Et cela débutait mal pour les Turinois puisque rapidement Joaquin Correa ouvrait le score pour les Biancocelesti (1-0, 14e). Cueillie à froid, la Juventus balbutiait quelques minutes, mais revenait bien en fin de première période ... Jusqu'à égaliser via Adrien Rabiot bien servi par Alvaro Morata (1-1, 39e).

Dans un grand soir, le buteur espagnol renversait le match en seconde période. Buteur peu avant l'heure de jeu (2-1, 57e), il s'offrait ensuite un doublé en transformant un penalty (3-1, 60e). Une efficacité incroyable pour l'attaquant espagnol qui permet à la Juventus de s'imposer 3-1. Les Piémontais sont troisièmes à sept points du leader l'Inter Milan et à un point de l'AC Milan le dauphin.

Le classement de la Serie A